Omicidio Covino, conferito incarico per l'autopsia: "Per i funerali sarà lutto cittadino"

E' stato conferito l'incarico al medico legale che eseguirà l'autopsia sul corpo dell'81enne di San Giovanni Rotondo, Rachele Covino. L'anziana è stata assassinata nel pomeriggio dello scorso sabato, 25 maggio, all'interno della sua abitazione, verosimilmente scaraventata con violenza contro un mobile all'interno della sua abitazione, in via Sergente Padovano.

A commettere l'omicidio, sarebbe stato il toelettatore 43enne Fabio Carinci, bloccato poco dopo dai carabinieri mentre vagava nudo e in stato confusionale lungo la strada. Per mezz'ora o poco più, Caringi ha seminato il panico lungo la strada, inveendo e minacciando chiunque gli capitasse a tiro.

Poi ha fatto irruzione nell'abitazione della donna - vedova, con due figli ma in quel momento sola in casa - colpendola a morte. Poco prima, lo stesso ha cercato di introdursi in un'altra abitazione, ma è stato allontanato.

Diverse le chiamate giunte, in quei momenti di terrore, al 112: giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato con non poche difficoltà l'uomo.

"Dopo giorni di doveroso e rispettoso silenzio per quanto accaduto alla nostra comunità, riprendiamo la campagna elettorale con la nostra solita civiltà, tenendo conto della tragedia vissuta dall'intera città Ci fermeremo nel giorno dei funerali della compianta Rachele, giorno in cui proclamerò il lutto cittadino. Un abbraccio sentito a tutte le persone che hanno vissuto momenti di terrore, in particolare ai familiari della carissima Rachele", ha annunciato il sindaco Michele Crisetti.

I funerali di Rachele verranno celebrati in data da destinarsi, quando la Procura - esperiti gli esami tecnici e autoptici - rilascerà il nulla osta e restituirà la salma ai familiari.