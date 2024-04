Salvatore Marracino, il sergente paracadutista di San Severo caduto in Iraq vive nel ricordo della Folgore

Nei giorni scorsi il 185esimo Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi 'Folgore' ha ricordato e onorato la memoria di Salvatore Domenico Marracino, il sergente paracadutista di San Severo caduto il 15 marzo 2005, all'età di 28 anni, in Iraq (dove era arrivato pochi giorni prima della tragedia, il 25 febbraio), per le conseguenze del colpo d'arma da fuoco partito accidentalmente dall'arma in sua dotazione, nel corso di un'attività di addestramento al tiro pianificata per il mantenimento delle capacità operative.

All'epoca dei fatti il procuratore militare di Roma, Marco De Paolis, spiegò: "Su questo incidente è stata svolta una approfondita attività di indagine: sono stati sentiti testimoni, fatte simulazioni, compiuti rilievi fotografici ed altro. Al termine è emerso, anche sulla base dei risultati dell'esame autoptico, che, mentre il sergente stava cercando di sbloccare l'arma che si era inceppata, è partito accidentalmente un colpo che l'ha raggiunto al capo, provocandone purtroppo la morte".

In particolare, a Livorno, sede del Rrao, ha avuto luogo il tradizionale trofeo intitolato alla sua memoria, ossia una gara a squadre tra tutto il personale effettivo al reparto, competizione che prevede una corsa a staffetta sulla lunghezza di 300 metri con peso di 16 kg, una prova di tiro con la pistola contro bersaglio a 25 m e infine una prova di nuoto, sempre a staffetta, sulla distanza di 50 metri in tuta da combattimento. Ad aggiudicarsi il trofeo, consegnato dal Comandante, il colonnello Marco Margutti, è stata una delle squadre del III° Battaglione 'Poggio Rusco' composta da operatori della compagine operativa.

Inoltre, a San Severo, si è recata in visita alla famiglia una delegazione guidata dal Generale di Brigata Andrea Vicari, Comandante del Comando delle Forze Speciali dell’Esercito, mentre l'associazione Herring ha donato dieci tablet all’istituto scolastico 'De Amicis', scuola frequentata da Salvatore, che ogni anno si adopera per tramandare ai giovani alunni il ricordo del militare dell’Esercito scomparso nell’adempimento del proprio dovere.