Colto da infarto mentre è in campagna: catena dei soccorsi salva in extremis un 59enne

Il Comitato Salute Alto Tavoliere plaude al salvataggio di un uomo di 59 anni che l'altroieri mattina, mentre si trovava in campagna, ha avvertito un forte dolore toracico.

Accompagnato da un amico all'interno del Punto di Primo Intervento del Pta 'Nicola Bellantuono' di Torremaggiore - ex ospedale San Giacomo - è stato soccorso dal team sanitario composto da una dottoressa e da due infermieri, che hanno effettuato il triage, diagnosticato l’infarto in corso attraverso l’analisi dei parametri vitali e stabilizzato il paziente nella sala rossa.

Dopo qualche minuto sono stati anche coadiuvati dal team 118 (Mike) della postazione medicalizzata mobile 'Torremaggiore 1' del piano seminterrato dell’ex nosocomio. La stabilizzazione è stata effettuata in tre minuti e mezzo; nel giro di dieci minuti il paziente era già a bordo dell’ambulanza medicalizzata.

Trasportato in codice rosso presso l’emodinamica del presidio ospedaliero di San Severo, il 59enne è stato rivascolarizzato su diagnosi di infarto del miocardio acuto.

Durante il trasporto è andato in arresto cardiaco ed è stato ripreso dal team sanitario del 118. Tutto questo è avvenuto in circa sessanta minuti. Ora si troverebbe in Unità di Terapia Intensiva Coronarica in prognosi riservata. Sarebbe vigile e cosciente.

“La catena del soccorso ha funzionato brillantemente ed il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia plaude e ringrazia l’intero personale sanitario del Punto di Primo Intervento di Torremaggiore e della postazione mobile medicalizzata Mike del 118 Torremaggiore 1 per l’efficacia e l’efficienza dimostrata che ha portato al salvataggio di una vita umana. Questo evento di buona sanità Made in Torremaggiore evidenzia nuovamente l’importanza strategica e salva-vita delle postazioni dell’Emergenza/Urgenza dell’Asl Fg nella nostra città: ovvero una postazione medicalizzata fissa (Punto di Primo Intervento) e delle due mobili H24. Ringraziamo nuovamente il Dipartimento Emergenza Urgenza Territoriale dell’Asl Fg che a fine 2022 ha profuso il suo impegno fattivo a non far chiudere queste preziose postazioni salva-vita da parte della Regione Puglia nella nostra Provincia. Le nostre istanze sollevate fin da febbraio 2018 hanno permesso il ripristino della presenza medica h24 dal 1/01/2019, il potenziamento del Punto di Primo Intervento con l’ausilio dei macchinari d’urgenza Poct ( estesi a tutti i Ppit della Capitanata) e qualche mese fa abbiamo ricevuto la gradita conferma del suo mantenimento per continuare ad offrire questo importante servizio di sanità pubblica ad un bacino di utenza di trentacinquemila persone. Resta alta l’attenzione del Comitato per valorizzare il nostro ex San Giacomo, per salvaguardare la salute dei cittadini dell’Alto Tavoliere della Puglia e per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione dei rischi cardiovascolari e sulla localizzazione di nuovi defibrillatori a Torremaggiore e nell’intero Alto Tavoliere pugliese”, dichiara il presidente del Comitato Salute nella persona di Michele Antonucci.