Treno in partenza, scivola sulle rotaie e resta incastrato tra due vagoni: salvato da un finanziere

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche il tentativo fallito di un soggetto straniero di salire su un treno in partenza da Foggia diretto a Milano: l'uomo, intorno alle 23.05 del 30 dicembre 2023, nel tentativo di prendere un intercity notte 758, è scivolato finendo sulle rotaie.

Rimasto incastrato tra due vagoni, con il treno in partenza, per sua fortuna un basco verde della Guardia di Finanza leccese ma in servizio ad Ancona, fermo al binario 3 della stazione del capoluogo dauno (dove era arrivato a bordo di un treno regionale), è riuscito, insieme ad un'altra persona, a riportarlo sulla banchina prima che le ruote del convoglio potessero schiacciarlo.

Completamente illeso, sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per ulteriori accertamenti. Da informazioni in nostro possesso sembrerebbe che il passeggero non avesse il biglietto, motivo per il quale gli sarebbe stato impedito di salire a bordo. Da qui il tentativo estremo che avrebbe potuto costargli la vita.