Vigili del fuoco di Foggia gli salvano la vita: tra il 27enne e i suoi angeli nasce un'amicizia 'musicale'

A quattro mesi dal grave incidente che poteva costargli la vita, il 27enne Ponziano Benincaso incontra e ringrazia gli uomini che, quella sera, lo hanno aiutato. In compagnia del suo sassofono, fedele compagno di avventure, il giovane di Troia ha raggiunto i vigili del fuoco del ‘Turno D’ del comando provinciale di Foggia, coloro che lo hanno estratto dalle lamiere della sua auto, resa irriconoscibile dopo l’impatto con un autobus. Il fatto avvenne intorno alle 21 dello scorso 9 maggio, lungo la strada che collega Foggia a Troia. A salvarsi, in quell’impatto, non fu solo Ponziano ma anche il suo sassofono: “Non ha riportato nemmeno un graffio. E’ tosto come me”, sdrammatizza il ragazzo.

L’impatto fu devastante, la situazione del ferito davvero critica. “E’ stato un intervento complesso”, spiega il caposquadra Francesco Longo a FoggiaToday: “Ma possiamo dire che è andato tutto bene, grazie alla sinergia di tutti quelli che sono intervenuti: noi, che abbiamo estratto il ragazzo con i soccorritori del 118, e gli operatori dell’elisoccorso che, giunti precocemente sul posto, gli ha permesso di continuare a vivere”, aggiunge. Il 27enne è stato poi ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza e sottoposto alla chirurgia. “Sin da subito, Ponziano ha lottato e ha dimostrato una grande voglia di reagire e vivere. Per tutte queste settimane ci siamo chiesti come stesse, poi grazie ai social ci siamo ritrovati. Per noi è una gioia immensa incontrarlo e condividere con lui questo momento”, conclude Longo.

Ponziano, che lavora in amministrazione all’Istituto Zooprofilattico di Foggia ed ha una grande passione per la musica, non ha deluso le aspettative: ha reagito e si è fatto forza sin da subito, rimettendosi in tempi record e ricominciando a suonare il suo sassofono a poco più di un mese dal delicato intervento maxillofacciale al quale è stato sottoposto per rimediare alle fratture subite: “Per come la vedo io non c’è qualcosa di difficile o di facile: dipende tutto dalla propria forza di volontà, non bisogna porsi limiti”, aggiunge il 27enne che, con gli uomini del 115 sta rimettendo insieme i pezzi di quella serata.

"L’importante è crederci, stimolarsi e migliorare ogni giorno. Tante volte ci si lamenta di quello che accade; quello che mi è successo, invece, per quanto negativo, mi ha aiutato ad apprezzare ciò che ho”, conclude. Agli uomini in divisa ha poi dedicato alcuni brani e la proposta di ‘ingaggio’ è venuta naturale: “Ti aspettiamo per la Festa di Santa Barbara”, ironizza il comandante provinciale, Domenico De Pinto. Da un evento negativo è nata una amicizia.

