Salvata neonata con malformazione congenita: delicato intervento chirurgico al Riuniti, dimessa dopo un mese riabbraccia i genitori

Una neonata con malformazione congenita è stata salvata al Policlinico Riuniti di Foggia, grazie alle amorevoli cure della struttura di Terapia Intensiva Neonatale diretta dal dr Gianfranco Maffei e ad un grande lavoro di squadra.

Era venuta alla luce in un ospedale di primo livello della Basilicata il 23 maggio alle ore 00.03 da taglio cesareo d’urgenza per distacco di placenta, con indice Apgar di 4 a 1 minuto e 5 a 5 minuti.

Come riportato nella relazione di trasferimento, le condizioni della piccola hanno richiesto manovre rianimatorie (ventilazione con maschera per diversi minuti), trascorsi i quali si è resa necessaria una intubazione tracheale e ventilazione meccanica per peggioramento clinico.

Non c’era nessuna diagnosi prenatale di patologia in atto. Alle ore 1.27 veniva eseguita radiografia del torace e veniva sospettata un’ernia diaframmatica. Alla stessa ora un prelievo arterioso dimostrava segni di gravissima acidosi respiratoria.

Dopo alcuni tentativi di ricovero della piccola in alcuni ospedali limitrofi, la neonata veniva trasferita alla Struttura di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Riuniti di Foggia, dove giungeva alle 6.00.

Dopo 2 giorni, a stabilizzazione ottenuta, la piccola paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico eseguito dal prof. Fabio Bartoli e dalla dott.ssa Vittoria Campanella della Struttura di Chirurgia Pediatrica Universitaria, coadiuvati dall’anestesista Dott. Paolo Vetuschi e dal neonatologo Dott. Gianfranco Maffei.

Durante il decorso post-operatorio, la piccola, amorevolmente seguita da tutto il personale della Struttura di Neonatologia e Terapia Intensiva del Policlinico Riuniti, presentava convulsioni e ileo paralitico legati alla sofferenza asfittica delle prime ore.

Dopo quasi 1 mese di degenza, la bellissima creatura sarà dimessa oggi in pieno benessere e potrà essere restituita all’amore dei genitori che ringraziano. I miracoli esistono!