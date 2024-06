Laghi di Lesina e Varano: per salvarli servono i fondi di 21 anni fa e un progetto serio

Si sono svolte in IV Commissione, le audizioni richieste dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Rosa Barone, Marco Galante, Grazia Di Bari e Cristian Casili per capire quale sia la strada più facilmente percorribile per realizzare gli interventi per salvaguardare le lagune di Varano e Lesina: “Parliamo di una questione che ha sul territorio un forte impatto dal punto di vista ambientale, turistico ed economico e che coinvolge più assessorati. Oggi l’assessore Pentassuglia ci ha assicurato il massimo impegno per quello che riguarda le competenze dell’Agricoltura, ovvero i Consorzi di Bonifica per la manutenzione dei canali".

I pentastellati in Regione Puglia proseguono: "Serve un progetto sia per quello che riguarda il dragaggio che per le successive attività da mettere in campo per consentire acquacoltura, itticoltura e pescaturismo; un progetto che tenga conto di quello che è stato fatto e delle azioni da mettere in campo, che coinvolgono l’assessorato ai Lavori Pubblici e l’assessorato all’Ambiente. Tutto deve essere fatto con la costante interlocuzione con gli attori interessati: Comuni di Lesina, Cagnano, Varano, Arpa, Regione e Crea, ognuno chiamato a lavorare su determinati aspetti".

Per quello che riguarda la richiesta fatta dalla provincia di Foggia alla Regione per poter sbloccare 2,5 milioni per i progetti presentati comuni per gli interventi di dragaggio dei canali, per contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza ambientale, gli uffici regionali hanno chiarito che non ci sono ostacoli di merito, ma si tratta di fondi del 2003, riferibili ai Pta, stanziati per un uso diverso rispetto a quello per cui si chiede di usarli ora e si sta recuperando la documentazione dell’epoca.

Si tratta ora di comprendere come autorizzare il diverso utilizzo dei fondi allora stanziati. Secondo l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, la legge ad hoc potrebbe facilitare la pre-costituzione di progetti e attività di salvaguardia e sviluppo degli ecosistemi, ma non si può eludere la necessità di elaborare un progetto articolato, con evidenze scientifiche, e di sottoporlo al confronto tra Comuni, Consorzio di bonifica, Arpa, Crea e Cnr.

"Continueremo a seguire la vicenda e a chiedere a tutti gli enti di fare la propria parte senza il rimpallo di responsabilità a cui abbiamo più volte assistito in questi anni. Auspichiamo anche che venga calendarizzata al più presto la discussione della proposta di legge depositata per garantire la salvaguardia delle lagune pugliesi e la loro corretta gestione, promuovendo la stipula di accordi con le altre amministrazioni interessate. Nel testo si stabilisce l’istituzione di un apposito fondo regionale specifico, con relativo capitolo di spesa, per la salvaguardia delle lagune pugliesi, come già fatto in altre regioni ed è prevista la redazione di un piano per la gestione delle lagune da parte della Giunta, previo parere dei comuni e delle province interessate, di Arpa Puglia e dell’Asset".

Insieme alla richiesta di un possibile stanziamento per interventi che mirino a salvaguardare lo stato delle lagune di Varano e Lesina è stata anche incardinata la proposta di legge 'Interventi per la salvaguardia delle lagune pugliesi e per la loro corretta gestione'.

La proposta di legge mira a dare una risposta organica allo stato di insalubrità causata per lo più dalla decennale mancanza di manutenzione, garantendo la corretta gestione delle lagune pugliesi, per salvaguardarne lo stato e mantenere e sviluppare tutte le attività a esse correlate.

L’idea è di istituire un tavolo che raccordi tutte le competenze e costruisca un cronoprogramma di interventi, ripartendo le rispettive competenze tra gli enti e le amministrazioni coinvolte. Sul tema è intervenuto innanzitutto il dipartimento Ambiente della Regione Puglia, che ha reso noto che al momento non risulta in atti alcun procedimento autorizzativo per progetti nelle due lagune e che comunque l’assessorato si è già fatto promotore di incontri con i comuni per il necessario supporto tecnico.