Derubata e in forte stato di agitazione, senzatetto si avvicina ai binari: agenti della Polfer la tranquillizzano e recuperano refurtiva

Nei giorni scorsi gli agenti della sezione polizia ferroviaria di Foggia hanno allontanato dai binari una donna, che in stato di forte agitazione aveva minacciato un gesto autolesionista. Nel corso degli accertamenti, è emerso che la senza fissa dimora, in preda ad un momento di sconforto, versava in una situazione di difficoltà ed era stata anche derubata.

Grazie anche alla collaborazione dell’associazione 'Fratelli della stazione', alla donna è stata offerta idonea assistenza in una struttura, mentre le immediate indagini hanno consentito di individuare e denunciare l’autrice del furto, una cittadina di nazionalità bulgara senza fissa dimora, nonché di recuperare e restituire parte della refurtiva alla donna.