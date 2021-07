Paure nel mare agitato di Marina di Chieuti: bagnanti notano donna in difficoltà, bagnini si precipitano in acqua e salvano turista

Attimi di paura questo pomeriggio a Marina di Chieuti. Una donna di nazionalità tedesca ha riportato delle escoriazioni alle gambe e sopratutto un grosso spavento, durante un tentativo riuscito di salvataggio da parte dei bagnini di due lidi.

Entrata in acqua, probabilmente la turista si è spinta un po' troppo al largo, tant'è che per via del mare agitato non è riuscita a tornare a riva. Per sua fortuna alcuni bagnanti si sono accorti che la situazione stesse precipitando e hanno lanciato l's.o.s.

Raggiunta con con l'ausilio delle corde e di un salvagente, la donna è stata tratta in salvo e riportata a riva a bordo di un sandalo in uso ai lidi per le operazioni di salvataggio.

Sul posto un'ambulanza del 118. Medicata, la malcapitata sta bene.