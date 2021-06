Giovane donna va in arresto cardiaco, 75 minuti di massaggio a mani nude le salvano la vita. Rocco, Raffaele e Domenico gli angeli del 118

Dalla paura al pianto liberatorio di gioia, dal dramma sfiorato al salvataggio in extremis. Ieri sera un massaggio cardiaco a mani nude durato 75 minuti ha strappato alla morte una giovane donna della provincia di Foggia.

Poco dopo le 23, quando la postazione del 118 di Castelluccio Valmaggiore ha ricevuto una richiesta di intervento con ‘codice rosso’ di una persona non cosciente a letto, l’autista soccorritore Rocco Paglia, il soccorritore Raffaele Urbano e l’infermiere Domenico Barrea, si sono precipitati sul posto a bordo dell’ambulanza del 118. Nel giro di pochissimi minuti hanno raggiunto il luogo dalla quale era partito l’sos.

Al loro arrivo la giovane donna era distesa sul letto in arresto cardiaco, quasi cianotica. I tre sanitari non si sono persi d’animo e a turno hanno praticato il massaggio cardiaco, durato quasi un’ora e venti. Nel mezzo, anche una dose di adrenalina autorizzata dal dottore della centrale.

Quando ormai sembrava che non ci fosse più nulla da fare - ma non per Rocco, Raffaele e Domenico che invece non hanno mai smesso di crederci - la donna ha ripreso conoscenza e ha cominciato a parlare. E’ stata poi trasportata al pronto soccorso di Foggia.