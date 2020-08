Barca a vela in balia delle onde a Baia San Felice: diportisti tratti in salvo dai vigili del fuoco

Paura a largo del Gargano, per una barca a vela rimasta in balia delle onde a Baia San Felice, a Vieste. Il fatto è successo questa mattina: tanta paura ma nessuna grave conseguenza per i due diportisti, tratti in salvo dagli uomini del presidio di soccorso acquatico dei vigili del fuoco (attivo a Vieste fino al 31 agosto), allertati tramite la Capitaneria di Porto.

