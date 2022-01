Otto cuccioli chiusi in un sacco e buttati nel cassonetto dell'immondizia: salvati dalla polizia locale

I lamenti provenienti da un cassonetto dei rifiuti in via Romolo Caggese a Foggia hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti e della polizia locale. Gli agenti hanno prelevato un sacco di plastica al cui interno c'erano otto cuccioli di cane appena nati.

Una volta recuperati sono stati portati presso il comando di via Manfredi, dove sono stati rifocillati e accuditi fino all'arrivo di un medico veterinario dell'Asl di Foggia. Sono in corso le indagini, sempre da parte della polizia locale, per risalire ai responsabili di questo ignobile gesto.