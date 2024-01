Fiamme e fumo nelle case popolari di Rimini: condomini salvati da un carabiniere di San Severo

Nel 2021, aveva salvato una donna, priva di sensi in mare, nel portocanale a pochi metri dal ponte di Tiberio a Rimini, oggi, insieme ai colleghi, ha tratto in salvo alcuni condomini di uno stabile in fiamme.

Giovanni Piscino, carabiniere di San Severo in servizio al Nucleo Radiomobile di Rimini, è uno dei militari che si sono introdotti nelle case popolari di via Balilla dove, intorno alle 6 del mattino, come riporta RiminiToday, è divampato un grosso incendio.

Il fumo ha invaso tutto l’edificio. I carabinieri, che hanno coadiuvato i vigili del fuoco nelle operazioni, sentite le urla, sono entrati e hanno evacuato alcune donne. Una decina in tutto i residenti che hanno dovuto abbandonare i loro appartamenti all’alba. Dopo l’intervento, anche i militari sono stati visitati all’Ospedale Infermi.