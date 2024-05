Dopo qualche minuto l'uomo ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale.

Immediata è scattata la richiesta di intervento al 112 dei clienti del locale, che nelle more dell'arrivo dell'ambulanza della rete emergenza-urgenza, in collegamento con la centrale operativa del 118, hanno seguito le indicazioni e cominciato ad applicare un massaggio cardiaco.

Attimi di paura in un bar in zona San Michele a Foggia, dove un uomo sulla settantina è stato colto da un malore, verosimilmente un arresto cardiaco.

È successo in un bar della zona San Michele a Foggia

Uomo va in arresto cardiaco in un bar: clienti in collegamento con il 118 e i sanitari gli salvano la vita