Famiglia bloccata nella neve lancia l'sos ai carabinieri, tirati fuori dalla cunetta col trattore: "Dio ve ne renda merito"

Famiglia bloccata nella neve, scatta il soccorso dei carabinieri. È accaduto lo scorso sabato, 26 febbraio, quando per le forti nevicate una famiglia del napoletano - mamma, papà e due figlie - di rientro da un’escursione fuori regione, giunti al casello di Lacedonia hanno trovato la strada sbarrata.

Nel tentativo di percorrere una strada alternativa per il rientro, con l’ausilio del navigatore di bordo, sono giunti con la loro autovettura tra le stradine impervie e periferiche di Anzano di Puglia. Giunti in un’area isolata circondata dalle pale eoliche, il Suv a bordo del quale viaggiavano è rimasto bloccato in una cunetta. La donna, tra le lacrime delle figlie spaventate, dopo gli inutili sforzi e i tentativi di rimettere in strada il veicolo, ha chiamato il 112.

L’operatore della centrale operativa della compagnia di Cerignola ha immediatamente contattato i colleghi di Anzano di Puglia. Il comandante si è messo subito in contatto con la famiglia e dopo aver capito dove si trovassero i malcapitati, li ha raggiunti insieme ad un assessore del Comune di Anzano incrociato durante il tragitto a bordo della propria Jeep, coinvolgendolo nelle operazioni di recupero per via del potente fuoristrada che avrebbe potuto tirare fuori dalla neve il mezzo incastrato.

All'ennesimo tentativo fallito, hanno risolto la situazione con un trattore e riportato la famiglia sulla strada più agevole per il ritorno a casa. "Grazie mille, non ho parole per la gentilezza dimostrataci. Onore a voi e alla vostra professionalità. Grazie ancora. Dio ve ne renda merito” il messaggio di ringraziamento.