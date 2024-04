Cuccioli rinchiusi in un sacco e abbandonati: salvati dagli operatori ecologici

Indignata e sgomenta, l'Azienda di Servizi Ecologici Ase s.p.a. di Manfredonia denuncia il ritrovamento, avvenuto questa mattina, durante il consueto servizio di pulizia stradale in Località Conte di Troia, di un sacco contente dei cuccioli di cane abbandonati. Dopo la scoperta è stato contattato il responsabile del canile di Manfredonia per garantire ai piccoli animali la giusta assistenza e cura.

"Condanniamo fermamente questo vile gesto di crudeltà e inciviltà verso degli esseri viventi indifesi e innocenti. Senza il fortuito ritrovamento dei nostri operatori, i poveri cuccioli avrebbero rischiato il peggio. Ribadiamo il nostro impegno nel sensibilizzare la cittadinanza non solo sui temi dell’ambiente ma anche al rispetto per gli animali e sulla responsabilità di prendersene cura in modo adeguato. Chiediamo alle autorità competenti di indagare sull'accaduto e di punire i responsabili di questo vile atto con la massima severità prevista dalla legge".