Cane precipita in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco e ribattezzato 'Fortunato'

E’ stato ribattezzato ‘Fortunato’, il cane precipitato in pozzo e tratto in salvo, questa mattina, dai vigili del fuoco. Il fatto è successo nelle campagne di Torremaggiore, dove i volontari dell’Enpa hanno allertato gli uomini del 115 per recuperare l’animale - un randagio di circa 4 anni - dal fondo fangoso della cavità. Riportato in superficie, il cane è stato affidato alle cure del servizio veterinario dell’Asl: a parte il forte spavento, nella caduta non ha riportato nessuna conseguenza fisica.