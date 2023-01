Malato e con le orecchie tranciate, soccorso il cane trovato in una discarica: "Le immagini parlano da sole"

E' stato prelevato dai volontari dell'Enpa di Manfredonia il cane individuato ieri sera in Contrada Paglia, adagiato su una montagna di rifiuti nelle vicinanze di Borgo Mezzanone, da un autotrasporatore di Bari. L'animale era malnutrito, spaventato e infreddolito.

Evidentemente malato, potrebbe aver contratto la leishmaniosi. Si tratta di un molossoide. Aveva le orecchie tranciate dalla base del cranio

Tempestivo è stato l'intervento degli agenti della polizia locale di Manfredonia e dell'associazione animalista, su segnalazione del camionista, che era rimasto sconcertato dalla scoperta choc fatta ieri sera e denunciata alle autorità competenti questa mattina, quando l'autotrasportatore è tornato sul posto per verificare le condizioni di salute dell'animale ed attivarsi per far arrivare i soccorsi.

Il cane verrà affidato alle cure di un veterinario. "Le immagini parlano da sole" il commento dell'Enpa Manfredonia.