Bimba di due anni inala vite metallica e va in arresto respiratorio: salvata al Policlinico Riuniti

E' terminato con successo l'interno di rimozione di un corpo estraneo tracheo-bronchiale in una piccola paziente ad opera del team della chirurgia toracica del Policlinico Riuniti diretta dal professore Francesco Sollitto, punto di riferimento in Puglia delle vie aeree.

La bimba, di appena due anni, è stata trasportata in regime di emergenza presso il pronto soccorso dell’ospedale 'Masselli Mascia' di San Severo in seguito a una crisi asfittica conseguente alla inalazione di una vite metallica.

Stando alle ricostruzione della vicenda, il corpo estraneo avrebbe occluso la via aerea determinando un momentaneo arresto respiratorio, e si sarebbe in seguito dislocato in uno dei bronchi principali, consentendo il ripristino – seppure incerto e incostante – dell’attività respiratoria.

Giunta presso il Policlinico Riuniti, è stata condotta con la massima urgenza in sala operatoria, dove l’equipe composto dai dottori Roberto De Bellis e Leonardo Fino, coadiuvata dall’anestesista dottoressa Maria Rosaria Menga, dagli infermieri strumentisti Gianluca Di Viesti e Valentina La Gatta, ha efficacemente e tempestivamente rimosso il corpo estraneo con l’ausilio di un broncoscopio flessibile.

In seguito alla procedura endoscopica, la bimba è stata accolta presso il reparto di Pediatria del Policlinico, da cui è stata dimessa dopo due giorni di regolare degenza.