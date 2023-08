Anziano in balia delle onde rischia di annegare, poliziotto foggiano gli salva la vita

Seduto sotto il suo ombrellone, mentre seguiva vigile il gioco del suo bambino sul bagnasciuga, nota una persona in mare in evidente difficoltà. È un uomo anziano: è a circa 250 metri dalla riva, si sbraccia, annaspa e rischia di farsi sopraffare dalle onde. Così, senza pensarci due volte, gli corre incontro prendendo “in prestito” un canotto lasciato sulla riva da un altro bagnante.

È questa, in breve, la dinamica del salvataggio operato questa mattina, sulla spiaggia di Pineto, in Abruzzo, dal foggiano Pietro Paolo Mascione, poliziotto e presidente dell’associazione di legalità ‘Invisibili’.

Appena percepito il pericolo, Mascione - in vacanza con la sua famiglia e i genitori - si è lanciato in soccorso dell’anziano, riportandolo a galla; poi con l’aiuto del bagnino ha caricato l’uomo sul canotto riportando a riva, dove è intervenuta una ambulanza che ha soccorso l’anziano e lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Circa 20 minuti, il tempo necessario per soccorrere l’uomo - un 86enne bresciano residente nella Capitale - che si è aggrappato con tutte le sue forze alle mani di Mascione per restare a galla.

La corrente, è stato accertato, aveva trasportato l’uomo verso un altro stabilimento balneare, dove i suoi familiari non potevano vederlo. Fortunatamente, la situazione di pericolo non è sfuggita allo sguardo del presidente di ‘Invisibili’ che ha avviato il soccorso e che ha incassato parole di lode e gratitudine da parte dei familiari del soccorso.