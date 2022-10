Ha un malore mentre è alla guida, auto a zig-zag nel traffico: anziano salvato dai carabinieri

Ha un malore alla guida, anziano salvato dai carabinieri. E’ successo qualche giorno fa, a Cerignola, dove i carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo di Vibo Valentia (che da alcuni mesi supportano la Compagnia ofantina) hanno notato un’auto che procedeva pericolosamente a zig-zag lungo corso Scuola Agraria, creando una situazione di generale pericolo per la sicurezza stradale.

I militari, percepita la gravità della situazione in essere, hanno bloccato l’autovettura ed hanno notato - fin da subito - che l’autista versava in uno stato confusionale e non riusciva a rispondere ad alcuna domanda che gli veniva rivolta. L’anziano, inoltre, iniziava a palesare difficoltà respiratorie. Dopo poco, il 118, allertato dai carabinieri, è giunto sul posto e - ipotizzando un potenziale ictus in atto – hanno trasportato e l’anziano al Policlinico di Foggia, per la necessaria urgente assistenza sanitaria.

L’anziano è tuttora ricoverato nella struttura sanitaria, dove si stanno svolgendo approfondimenti per capire le cause del malore. Fortunatamente le condizioni di salute della persona soccorsa sono stabili e sicuramente è stato determinante l’intervento dei militari dell’Arma, che ha consentito in primis di evitare che l’uomo potesse mettere in pericolo altri utenti della strada, oltre ovviamente se stesso; inoltre, il tempestivo intervento - di fatto salvavita - ha consentito anche che l’anziano venisse affidato per tempo alle cure dei sanitari.