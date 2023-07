Ha un malore mentre raccoglie lumache: anziano trovato dopo molte ore riverso a terra

Va nei campi per raccogliere lumache, ma ha un malore e resta per ore riverso nel terreno. È la disavventura vissuta da un 80enne di Casalnuovo Monterotaro, per il quale era scattato l’allarme e quindi le ricerche da parte di carabinieri e volontari della protezione civile. L’anziano è stato ritrovato dopo alcune ore, nella serata di ieri riverso nel terreno. Soccorso dai sanitari del 118, lo stesso è stato trasferito in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.