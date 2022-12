Anziano precipita in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco dopo un volo di circa 10 metri. E' successo questo pomeriggio, intorno alle 17, in una campagna a circa 5 km dal casello autostradale di San Severo (località Casone).

L'anziano era uscito di casa intorno alle 10.30 del mattino ma non aveva più fatto ritorno; circostanza che ha portato i familiari ad allertare i carabinieri. Sul posto, quindi, si sono immediatamente precipitati i militari e i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo che, con manovra Saf, sono riusciti a recuperare l'anziano - un ultrasettantenne di San Marco in Lamis - e ad affidarlo alle cure del personale medico.

Benchè malconcio e sotto choc, le condizioni del malcapitato non destano particolari preoccupazioni. Ai carabinieri spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che, solo per un caso fortuito, non ha avuto conseguenze peggiori. Dalle prime informazioni raccolte, infatti, l'anziano è accidentalmente caduto in un pozzo a cielo aperto, coperto solo da alcune assicelle di legno, deteriorare dal tempo. Nella cavità erano presenti circa 40 cm di acqua.

Aggiornato alle 20.15