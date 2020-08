Bagno in acqua rischia di trasformarsi in tragedia. La vittima dopo lo choc: "Io salva grazie a quattro persone"

Salve Foggiatoday, l'altroieri mattina intorno alle 8.30 in località Lido del Sole presso Rodi Garganico ho fatto il classico bagno in acqua ma improvvisamente la corrente marina mi stava trasportando verso Foce Varano.

Ho iniziato a nuotare ma ahimè ho dovuto chiedere aiuto tre natanti e ad una donna con i capelli ricci e rossi che sono corsi immediatamente in mio soccorso, mi hanno tratta in salvo e portata a riva. I bagnini sono arrivati solo dopo dieci minuti.

Per mia fortuna non ho perso il controllo, sapevo cosa fare perché so nuotare, ma tramite la vostra testata giornalistica, vorrei ringraziare i quattro signori che mi hanno tratta in salvo, tra cuin un veterinario.

Spero inoltre di poterli rintracciare poiché non li ho ringraziati come avrei dovuto e voluto. Grazie a voi e a me credo che il signore mio Dio con padre Pio abbiano posato la mano sulla mia testa. Sono una credente cattolica.