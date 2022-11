Grave la condizione dei bambini in Puglia: più di 1/3 vive in povertà, 1 su 3 obeso o in sovrappeso

Disuguaglianze e povertà incidono sulla salute dei bambini in Italia. Per un bambino che nasce in Puglia l'aspettativa di vita media è di 81,8 anni, ma la speranza di vita in buona salute nella regione è di 59,5 anni, con un divario di oltre 7 anni e mezzo rispetto alla provincia di Bolzano che ha quella più alta in Italia (67,2).

Sempre in Puglia un minore su 3, il 33,3%, non pratica mai sport, quasi un bambino o adolescente su tre è sovrappeso o obeso e in alcune province, come Taranto e Foggia, le mense scolastiche sono merce rara (solo il 13-14% degli alunni mangiano a mensa). Solo l'8,8% dei bambini sotto i 3 anni accede agli asili nido pubblici e convenzionati. La media di metri quadrati di verde urbano per abitante nei capoluoghi della regione è la più bassa d'Italia (9,5mq). È tra i 3 e i 10 anni che entra in gioco in modo prepotente l’effetto dell’ambiente che circonda i bambini. Se è sano o malato può fare una grande differenza. Per contrastare l’inquinamento cittadino ci vorrebbe il verde anche in città.

La Puglia è una delle poche regioni in cui il numero medio degli assistiti per pediatra (784), non supera il limite massimo stabilito per legge di 800 assistiti, a fronte di una media nazionale di 883.

In Italia, dove quasi un milione e quattrocentomila bambini vivono in povertà assoluta - e la Puglia registra la seconda percentuale più alta di povertà relativa, 35%, ben al di sopra della media nazionale del 22% - la pandemia ha amplificato l’intreccio tra disuguaglianze e salute, dalla nascita all’adolescenza. Troppi i volti di un servizio sanitario che, pur nell’eccellenza, spesso è “nazionale” solo sulla carta.

La maggior parte delle situazioni critiche in questa fase cruciale sembra essere legata alle difficoltà socioeconomiche dei genitori, con evidenti disuguaglianze territoriali e non solo. Tra il 2020 e il 2021, l’incidenza della povertà assoluta in Italia per le famiglie con 3 o più figli minorenni è aumentata dal 19,8 al 20,4%, raggiungendo un valore triplo rispetto alle famiglie con un solo figlio minorenne, e la Puglia ha la seconda percentuale più alta di minori in povertà relativa, 35,%, dopo la Campania, ben al di sopra della media nazionale del 22%. Pesa anche il fattore legato alla cittadinanza: a livello nazionale il 16,3% delle donne partorienti senza cittadinanza italiana effettua meno di cinque visite mediche durante la gravidanza, contro il 3,8% delle donne italiane, spesso il primo controllo ginecologico avviene solo dopo la dodicesima settimana di gestazione (12,5% contro 3,8% per le italiane) e si effettua una sola ecografia ostetrica (3,8% contro 1%).

L’accesso alle cure e il sostegno alla genitorialità sono allora determinanti per ridurre i fattori di rischio e rafforzare quelli di protezione e di stimolo che avranno un impatto positivo dalla nascita del bambino fino all’età adulta. In attesa dell’attuazione degli investimenti del Pnrr per i servizi per la prima infanzia, in Italia solo il 13,7% dei bambini sotto i 3 anni accede agli asili nido pubblici e convenzionati - percentuale che scende all’8,8% in Puglia, con una forbice che va dal 2,8% della Calabria al 28,4% dell’Emilia Romagna - e la spesa pro-capite dei Comuni per servizi alla prima infanzia si limita in media a 909 euro annui, ancora più bassa in Puglia, dove si attesta sui 394 euro annui. Le punte positive sono i 2.617 euro nella Provincia Autonoma di Trento o 1.996 in Emilia Romagna, ma al sud non supera i 600 euro e va dai 570 della Sardegna al picco negativo dei 110 euro della Calabria.

In Puglia, solo il 34% delle scuole è privo di barriere e accessibile per alunni con disabilità motoria, poco sopra una media nazionale già bassa (32%), e si supera appena il 40% nelle due regioni più organizzate (Lombardia e Marche), ma si scende al 23% in regioni come la Campania e la Liguria. Solo una scuola su 100, invece, è dotata di ausili per l’accessibilità degli alunni con cecità o ipovedenti.

Sono questi i dati diffusi dall'organizzazione durante la XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia 'Come stai?', con una forte denuncia sull'impatto che le disuguaglianze socio-economiche, educative e territoriali hanno su salute e benessere psico-fisico dei bambini. Tra le richieste più urgenti dell’organizzazione attivare le nuove 'Case della Comunità' finanziate dal Pnrr come presidio per la salute dell'infanzia e dell'adolescenza, colmare il gap di 1400 pediatri che mancano all’appello per assicurare il sevizio a tutti i bambini a livello nazionale, garantire in tutte le regioni i più avanzati screening neonatali, realizzare interventi organici per la prevenzione e la cura del disagio mentale degli adolescenti, ma anche assicurare la mensa scolastica e attività sportive gratuite per combattere povertà alimentare e promuovere sani stili di vita.