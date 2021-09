Popolo 'no green pass' non pervenuto a Foggia: l'invito a manifestare cade nel vuoto, flop in tutta la Puglia

Nessuno - come da conferma della Digos a FoggiaToday - si è presentato in piazzale Vittorio Veneto per la manifestazione "organizzata dal popolo, autogestita e pacifica", come recitava la locandina, organizzata nelle principali città di Italia, tra cui anche il capoluogo dauno

Popolo 'no green pass' non pervenuto a Foggia. L'invito a manifestare contro l'obbligo della certificazione verde a bordo dei treni a lunga percorrenza cade nel vuoto. Un po' come nel resto della Puglia, dove la chiamata alle armi si rivela un flop.

Nessuno - come da conferma della Digos a FoggiaToday - si è presentato in piazzale Vittorio Veneto per la manifestazione "organizzata dal popolo, autogestita e pacifica", come recitava la locandina, organizzata nelle principali città di Italia, tra cui il capoluogo dauno.

La minaccia era quella di bloccare le stazioni ferroviarie di mezza Italia, ma all'appello hanno risposto, da Milano a Napoli, passando per Roma e Bari, poche decine di manifestanti. Altre manifestazioni sono previste, sulla carta, nelle giornate di oggi e domani. L'obbligo del green pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è in vigore dal 1° settembre e valido (salvo ulteriori modifiche) fino al 31 dicembre 2021.