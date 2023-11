La palestra chiude, la titolare non gli rimborsa l'abbonamento e lui fora più volte le ruote dell'auto

La palestra chiude per il lockdown, lui pretende il rimborso del costo dell'abbonamento e, per oltre un anno, danneggia gli pneumatici della titolare dell'attività.

È accaduto a Foggia, dove gli agenti della polizia hanno deferito un settantenne della provincia di Foggia per il reato di danneggiamento aggravato.

La vicenda è stata ricostruita dal personale della Squadra Mobile: durante il lockdown le attività, commerciali e non, furono costrette a chiudere e sospendere i servizi al fine di contenere l’emergenza epidemiologica in corso.

In quella circostanza, il settantenne avrebbe preteso, per mesi, dalla titolare di una palestra, la restituzione del prezzo del suo abbonamento pari a circa 300 euro. Tuttavia, la richiesta non sarebbe stata evasa dalla titolare che, per ovviare alle difficoltà scaturite dal surriferito periodo, avrebbe previsto per i propri iscritti la possibilità di effettuare lezioni di fitness online.

Tale modalità, tuttavia, non sarebbe stata accolta con favore dall’uomo, in quanto a suo dire non disponeva nella sua abitazione dei presidi tecnologici necessari per seguire a distanza le lezioni già pagate. Da questo, ne sarebbe scaturita una diatriba, mai sopita, per il mancato rimborso dell’abbonamento.

Pertanto, l’uomo con costanza nel tempo, per poco più di un anno, avrebbe posto in essere numerosi episodi di danneggiamento, scatenando la propria ira sugli pneumatici dell’autovettura della titolare della palestra, attraverso la foratura degli stessi, arrecando danni di migliaia di euro.

La donna, all’oscuro dell’identità del soggetto che gli arrecava tali danni, avrebbe vissuto un forte stato di ansia, temendo che il “casus belli”potesse essere di diversa natura.

Per risalire all’autore delle condotte, la titolare della palestra ha installato un sistema di videosorveglianza e qualche giorno dopo, il soggetto si sarebbe nuovamente palesato nei pressi dell’esercizio commerciale, danneggiandole ancora una volta i quattro pneumatici dell’autovettura in uso.

Individuato dalle telecamere, è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato. Al fine di prevenire nuovi episodi, il questore ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da questo centro cittadino. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.