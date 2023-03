Sorpresi dai carabinieri alla guida di un'auto rubata: coppia nei guai

Lui e lei sorpresi dai carabinieri in viaggio su un'auto rubata in Calabria. Finisce nei guai una coppia di origine rumena, domiciliata a Foggia, fermata per un controllo stradale dai militari dell'Arma nel Potentino. A dare la notizia è l'AdnKronos: lui, 22enne rumeno, è stato denunciato per ricettazione; nessuna misura è stata emessa per la compagna.

Il mezzo, è stato ricostruito, era stato rubato pochi giorni prima a Reggio Calabria. Quando il conducente ha scorto la pattuglia dei carabinieri ha accelerato per evitare il controllo ma dopo poche centinaia di metri è stato fermato. Il giovane, inoltre, non ha il titolo di guida e risponderà anche di questa violazione. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.