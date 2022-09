Litiga col marito e sparisce in sella ad una bici gialla: Roxana manca all'appello da 5 giorni

Da cinque giorni, non si hanno notizie di una donna di 21 anni, allontanatasi dal campo rom di via San Severo, a Foggia, dopo un litigio con il marito.

a donna, è emerso, è andata via dall’abitazione in sella ad una bicicletta di colore giallo, senza portare con sé alcun tipo di indumenti o effetti personali né il telefono cellulare, e lasciando i tre figli della coppia al campo alla periferia del paese. L’allontanamento è avvenuto lo scorso 7 settembre, intorno alle 14.

Due giorni dopo, il marito ne ha denunciato la scomparsa agli uffici della questura di Foggia. Roxana, questo il suo nome, è alta circa 1.70, corporatura robusta; ha occhi e capelli neri e al momento dell’allontanamento indossava un t-shirt bianca e una gonna nera. Già in passato, in seguito ad un litigio, la stessa si era allontanata dal campo rom, ma mai per un periodo così prolungato. Ricerche in corso da parte della polizia.