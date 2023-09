Non si ferma all'alt della polizia: rintracciato e fermato, rompe il finestrino della pattuglia

Non si è fermato all'alt della polizia in piazza Cavour e ha fatto perdere le proprie tracce dileguandosi nel traffico cittadino. Gli agenti - che nel frattempo avevano avviato le ricerche del fuggitivo - in serata lo hanno intercettato con l'auto in via Lucera, dove avrebbe provato a nascondersi.

Fermato immediatamente, è stato fatto salire sulla pattuglia del 113. Una volta dentro, però, si è reso protagonista di un gesto inconsulto: ha infranto e distrutto con un pugno il finestrino posteriore dell'auto.

Accompagnato negli uffici della Questura, gli è stato contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale è stato deferito in stato di libertà.