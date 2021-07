Si rompe condotta idrica all'ingresso della tangenziale di Foggia: disagi per chi proviene dalla SS 89 'Garganica', lavori fino al 3 agosto

Per permettere la riparazione della condotta è stato necessario chiudere temporaneamente la rampa ingresso sulla Statale 673 in direzione Bari per il traffico proveniente dalla Statale 89 'Garganica'

Per permettere l’esecuzione degli interventi di ripristino di una condotta idrica, infatti, è stato necessario chiudere temporaneamente la rampa ingresso sulla Statale 673 'Tangenziale di Foggia' in direzione Bari per il traffico proveniente dalla Statale 89 'Garganica' (km 4,150).

Il termine delle lavorazioni è previsto per sabato 3 agosto.