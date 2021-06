Strage di rondoni per il caldo, è allarme a Foggia: "Scene drammatiche"

Piovono rondoni e rondini a Foggia. Decine di segnalazioni da ogni quartiere della città di uccelli morti e feriti.

A lanciare l'allarme, ieri, era stata la Lipu Capitanata: "In questi giorni sono di scena le drammatiche conseguenze della ondata di calore prossima ai 40°. Noi umani ci rifugiano come possibile ma gli animali selvatici non hanno scampo, soprattutto i più giovani nei nidi che soffrono e muoiono a frotte. Un esempio sono i Rondoni (comuni e pallidi) che abitano le nostre città: piovono rondoni. Stiamo facendo da parafulmine a innumerevoli richieste di cittadini, dalla mattina alla sera per un primo soccorso. Solo oggi, solo a Foggia e solo quelli presi in carico. Ieri era lo stesso e domani sarà uguale"