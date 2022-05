Maltrattamenti e abusi sessuali su minori: così la Questura di Foggia ha trovato il metodo per scoprirli

Si chiama 'Rompiamo il silenzio' (dal maltrattamento all'abuso sessuale sui minori), l'ultimo libro scritto dal dottor Giovanni Ippolito, psicologo della Questura di Foggia, insieme alla dottoressa Maria Michela Gambatesa. Le esperienze di prevenzione fatte nelle scuole foggiane a contatto con i minori, hanno permesso di scoprire il fenomeno 'Viepi', verbalizzazione involontaria evocata per immagini, utilizzate per riconoscere i segnali di maltrattamento, abuso o violenza sessuale o i comportamenti sbagliati degli adulti. "Molto spesso capitava che alcuni ragazzini dicessero anche a me, è capitato", evidenza Ippolito. "Abbiamo scoperto che era uno strumento per aprire il varco del racconto che a volte veniva impedito un po' dal segreto che il carnefice chiede, un po' dalla vergogna".

Quali sono i segnali che i bambini lanciano involontariamente? "Innanzitutto si parte dai fattori di disagio generale, i quali vanno poi chiariti meglio. Altri sono più specifici, come toccarsi le parti intime in modo insistente, disegni sessualizzati oppure una conoscenza eccessiva di argomenti legati alla sessualità. Segnali meno evidenti, e non sempre imputabili ad un malessere legato a maltrattamenti, sono anche il cambiamento repentino di umore o il rendimento scolastico".

Sono stati fatti dei corsi per insegnanti ed educatori e interventi nelle scuole con i bambini per spiegare loro i comportamenti più giusti. Uno sforzo economico per ampliare la distribuzione di questo 'vademecum' è venuto dal Rotaract di Lucera che ha acquistato e distribuito agli uffici minori nldelle varie questure d'Italia. I diritti d'autore sono destinati al fondo d'assistenza del personale della Polizia di Stato per i minori affetti da patologie croniche.