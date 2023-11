Parla la figlia di Romeo Gaudiano, scomparso dal 9 novembre: "Temiamo sia stato ucciso"

Non si hanno più tracce di Romeo Gaudiano dal 9 novembre quando, senza telefono al seguito, ha detto ai familiari di recarsi a Napoli

Ha avvisato la famiglia di dover andare a Napoli per un appuntamento con un'amica, si è fatto accompagnare dal fratello al pullman - che ha preso - e da allora non si hanno più sue notizie. Così la figlia Giusy ricostruisce le ultime ore a Foggia del padre Romeo prima di far perdere le proprie tracce.

Da ottobre Gaudiano non utilizzava più il cellulare perché avrebbe ricevuto una serie di minacce da parte di creditori per droga che, nell'ultimo periodo si presentavano addirittura a casa di sua madre, dove Romeo abita.

Dopo essere salito sul pullman per Napoli nessuno più è riuscito ad avere sue notizie certe, tranne qualche avvistamento sia a Napoli che a Foggia, alle quali la figlia dà poca importanza perché, come lei stessa dice, se il padre stesse a Foggia, avrebbe avvisato almeno lei.

Il dettaglio più scabroso lo rivela la stessa figlia Giusy: "dopo essere scomparso è arrivata una telefonata sul cellulare di mia nonna (la madre di Romeo) nella quale si diceva chiaramente che Romeo è morto e che era inutile continuare a cercarlo".