Romano Bucci, il dottore "eroe" che ha salvato il giovane calciatore: "Fondamentale apporto di due soccorritori"

Respinge l'appellativo attribuitogli dalla gente di eroe - "fuori luogo chiamarmi così" - ma il dirigente medico di Reumatologia del Policlinico Riuniti di Foggia, che da 12 anni segue il settore giovanile del Calcio Foggia 1920, all'Adnkronos non nasconde di essersi trovato, nel pomeriggio di ieri 13 aprile sul terreno di gioco della Figc, di fronte a un evento straordinario: "Altre volte mi sono trovato di fronte a eventi anche molto pesanti ma non drammatici come quello di ieri".

Il dottor Bucci è consapevole di aver salvato la vita di Francesco, 16enne della Primavera 3 del Catanzaro, ma ritiene sia stato fondamentale, in piena emergenza, l'aiuto e il supporto dei due "validissimi soccorritori".

All'agenzia di stampa ha raccontato quei drammatici istanti: "Si è trattato di uno scontro di gioco su un cross, uno dei due ragazzi intervenuti ha avuto la peggio con un trauma cranico. La situazione è apparsa subito grave. Siamo intervenuti immediatamente, mettendo in atto le pratiche previste".

Il dottor Romano Bucci ha fatto sapere che le condizioni del ragazzo sono migliorate e che andrà a trovare il calciatore in ospedale, attualmente ricoverato in osservazione al Policlinico Riuniti di Foggia.