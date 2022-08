Sp 99 allagata, titolare del Rollo's Station stufo: "Così perdo clienti e intere giornate di lavoro"

Quando Nunzio Rollo ha preso in gestione il fabbricato della stazione di Ascoli Satriano per aprire una tavola calda e un bar, non avrebbe mai immaginato che sarebbe arrivato un giorno in cui i clienti non si sarebbero potuti fermare per motivi non dipendenti dalla volontà di entrambi.

Eppure, per la quarta volta in tre settimane, i tavoli del Rollo's Station sono stati apparecchiati inutilmente. Caffè e colazioni interrotti. All'ennesimo acquazzone un tratto della Sp 99 si è allagato impedendo ai turisti, ai camionisti e agli automobilisti di transitarvi e di fermarsi a mangiare. "Non è possibile che nel 2022 un ragazzo faccia tanti sacrifici a livello economico, salvo poi perdere clienti e intere giornate di lavoro per l'incompetenza di qualcuno".

Il gravissimo disservizio ha smorzato l'entusiasmo dei primi mesi dell'attività inaugurata nel dicembre 2021. Più di una volta il tratto incriminato è stato transennato e la circolazione interrotta. "Capisco i temporali improvvisi, però così è troppo. Non si può scaricare sempre la colpa sugli eventi atmosferici. In tre settimane è la quarta volta che succede tutto questo!! Invece di elimosinare voti e poltrone occupatevi realmente delle vostre realtà non su facebook per fare "mi piace". Siete tutti vergognosi. Alle prossime elezioni che siano regionali comunali o provinciali non venitemi a parlare di politica promettendo cavolate. Ripeto sono stufo non è accettabile lavorare così".