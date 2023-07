Amara sorpresa il primo giorno di vacanza: "Ci hanno rubato tutto, aiutateci a ritrovare i bagagli"

Ciao Foggia Today. Ieri purtroppo ci hanno spaccato il vetro della macchina tra Rodi e Varano nel vialone dei campeggi che costeggia la pineta. Ci hanno portando via tutto quello che era dentro. Era il primo giorno di vacanza, avevamo la macchina carica e quindi abbiamo perso veramente tutto (vestigli, bagagli, computer ecc). Vi chiediamo di aiutarci condividendo sui vari gruppi locali in modo che, se qualcuno trova delle valigie abbandonate, possiamo almeno recuperare parte delle nostre cose. Grazie in anticipo.