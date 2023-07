Ciao Foggia Today. Siamo dei ‘turisti per caso’ in vacanza a Rodi Garganico per godersi il bellissimo paesaggio ma per ammirare contemporaneamente una piccola discarica tra gli scogli di ‘Spiaggia Ponente’. A nostro avviso si tratta di una discarica che staziona lì da anni e anni. Il nostro auspicio è quello di ritornare a Rodi e rivedere una spiaggia pulita.