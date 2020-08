Roberta Zangara a capo dell'ufficio circondariale marittimo di Vieste: prima donna al comando, succede a Zaccaro

Passaggio di consegne all'ufficio circondariale marittimo di Vieste.

Il tenente di vascello Giuseppe Saverio Zaccaro, in comando dal 1° settembre 2018, lascerà entro il 4 settembre il comando alla parigrado Roberta Zangara, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Ancona, con l’incarico di capo sezione armamento e spedizioni, prima donna a comandare il prestigioso incarico di comandante dell’Ufficio marittimo di Vieste.

Il comandante Zaccaro, verrà trasferito alla Direzione marittima di Pescara per assumere un importante incarico. Venerdì 4 settembre alla presenza del capo del Compartimento marittimo di Manfredonia, capitano di fregata Giuseppe Turiano, verrà svolta, in forma statica e di fronte ad una rappresentanza di personale, il saluto dei due ufficiali, nel rispetto delle normative in vigore in materia di Covid19 senza la presenza di ospiti esterni.