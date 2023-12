Gli ultimi istanti di vita di Roberta prima di essere uccisa dall'ex: "Non vederla più è devastante"

A 'La Volta Buona', il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo si è parlato di Roberta Perillo, la 32enne uccisa a San Severo l'11 luglio 2019 dall'ex fidanzato Francesco D'Angelo, con il quale si erano conosciuti soltanto pochi mesi prima del delitto. Un amore sbocciato presto, grazie alla musica, la passione che condividevano entrambi; ma finito bruscamente in un pomeriggio d'estate, rovente, nell'appartamento dove la vittima viveva da pochissimo.

Mamma Valeria e papà Giuseppe hanno ripercorso quei drammatici istanti, le telefonate intercorse la mattina, quando Roberta aveva confidato alla madre, in lacrime, che aveva deciso di lasciare il ragazzo: "I problemi di Francesco sono troppo per me". Ne avrebbero riparlato nel pomeriggio se solo D'Angelo non avesse deciso di interrompere per sempre l'esistenza di quella ragazza sempre sorridente, determinata e piena di vita.

"Roberta ha omesso di raccontarmi certi particolari, ultimamente la vedevo spenta"

In trasmissione c'era anche Donatella, la sua migliore amica che in quel periodo era incinta di quattro mesi di una bambina che nascerà l'11 dicembre di quello stesso anno e che chiamerà Roberta Sofia. "Ha trascorso le ultime 24 ore con me, mi ha fatto questo regalo bellissimo, non vederla più è stato devastante".

Donatella ha raccontato che quella mattina Roberta e Francesco avevano litigato in continuazione. L'ex le avrebbe detto di vedersi un attimo per restituirle gli effetti personali. Roberta deciderà di rientrare a casa e di incontrarlo. Da quell'abitazione, purtroppo, non uscirà più.

"Mi ha detto che avrebbe voluto incontrarla da sola e che mi avrebbe richiamata. Quella chiamata non l'ho più ricevuta. Ho avuto un brutto presentimento, ho detto che avrei aspettato fino alle 18 e sarei scesa per andare sotto casa sua. Quando sono arrivata ho trovato la polizia".

Anche Papà Giuseppe ha ricordato quei tragici istanti: "L'ho saputo perché ero sceso a casa per farmi un giro, faceva caldo, e ho incontrato un amico davanti alle Poste. Mi ha detto di andare a casa di mia figlia perchè era successo qualcosa. Avevo già capito tutto. Quando sono arrivato c'erano carabinieri, polizia, scientifica, ambulanza, telegiornali, tutti. Nessuno ci aveva chiamato. Me l'hanno detto sotto casa. Avevo già capito cosa aveva fatto".

Successivamente all'omicidio della 32enne, un'altra ex di Francesco racconterà a Donatella un episodio accaduto dieci anni, di quando Francesco le aveva messo le mani al collo nell'androne di un condominio, dove si erano visti per la consegna di un libro. All'epoca dei fatti la ragazza avrebbe anche provato a denunciare l'accaduto.