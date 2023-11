Tre detenuti in rivolta nel carcere di Foggia: distrutte telecamere, divelto un cancello e incendiati materassi

Federico Pilagatti, segretario nazionale del sindacato Sappe, ha denunciato un gravissimo episodio, l'ennesimo, che sarebbe avvenuto nel carcere di via delle Casermette a Foggia, dove ieri 8 novembre tre detenuti hanno distrutto e devastato le telecamere di videosorveglianza della prima sezione per poi procurarsi rudimentali armi ricavati dalla rottura dei piedi dei tavoli di legno. Non sarebbero entrati nelle celle ma avrebbero minacciato il personale in servizio, costretti a restare in servizio oltre l'orario consentito, per 14 ore, per ripristinare la situazione e riportare l'ordine, atteso che i reclusi esagitati avrebbero dato fuoco a dei materassi e divelto un cancello.

"Nei giorni scorsi avevamo lanciato l’ennesimo grido di aiuto all’amministrazione penitenziaria perché intervenisse con urgenza per evitare il continuo stillicidio di eventi critici. Ciò in quanto i poliziotti penitenziari pur combattendo da anni una battaglia impari, poiché abbandonati da un'amministrazione penitenziaria che continua a riempire il carcere come un uovo - siamo a quasi 700 detenuti per 360 posti con un organico ridotto ai minimi termini - non ce la fanno più",

Il sindacalista ha chiesto al capo del Dap e al sottosegretario Delmastro, provvedimenti urgenti quali lo sfollamento di almeno 150 detenuti, l’invio per qualche mese del gruppo speciale (Gom) che gestisce i detenuti al 41 bis, nonché un responsabile della sicurezza effettivo. "La violenza e la prepotenza dei detenuti è diventata ormai inarrestabile, ed il coraggio , la professionalità dei pochi lavoratori che cercano di arginare questo fiume in piena, è agli sgoccioli".

La denuncia arriva nel giorno in cui l'on. Giandonato Lasalandra ha annunciato l'arrivo in carcere di un vicedirettore. "Purtroppo dobbiamo registrare l’ennesima resa dello Stato che invece di intervenire e ristabilire la legalità, ha preferito assecondare i rivoltosi nelle loro assurde richieste. Ci è stato detto che sarebbero state concesse più telefonate e la promessa di trasferimento per un altro detenuto. Questi episodi fanno molto male, poiché gli altri detenuti vedendo che con la violenza e prepotenza possono ottenere quello che vogliono, non si fanno scrupoli per mettere su altre forme di protesta violenta" aggiunge Pilagatti.

Il Sappe ha chiesto al Prefetto di Foggia il commissariamento della struttura carceraria con la consegna della responsabilità ad un ufficiale della Polizia di Stato o dei Carabinieri. "Chiediamo che venga dichiarato lo stato di emergenza e, fino a quando non sarà ristabilita la legalità, i diritti dei detenuti devono essere limitati per il tempo necessario".