"Brutta esperienza" per mamma e figlio, bloccati in ascensore per due volte in 72 ore ai Riuniti: "E' inaccettabile"

Si dice spesso “per fortuna possiamo raccontarlo”, quando si ricorda un evento spiacevole poi superato con esiti favorevoli. Ciò, però, non ne depaupera affatto la gravità, specie se a essere coinvolto è un bambino.

Ed è quel che accaduto a un bambino di 9 anni, originario di un comune dei Monti Dauni. Il piccolo è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico Riuniti di Foggia la scorsa settimana, per sottoporsi a un intervento di appendicectomia.

L’intervento, fortunatamente, è andato bene. Il bambino è già a casa e la convalescenza procede senza alcun tipo di intoppo. C’è però un duplice episodio che ha infastidito non poco la famiglia del bambino e procurato spavento al piccolo. “Per ben due volte nel giro di 72 ore, io e mio figlio siamo rimasti bloccati nell’ascensore del reparto di Chirurgia pediatrica (che con la riorganizzazione dei reparti dovuta all’emergenza Covid è stato accorpato a quello di Neuropsicologia Pediatrica, ndr) per oltre 10 minuti”, racconta a Foggiatoday la mamma del bambino.

Una indignazione che non si placa, come il dolore di una ferita lontana dal rimarginarsi. Anche perché il primo dei due episodi si è verificato quando il piccolo era da poco uscito dalla sala operatoria. E se nel primo caso, gli effetti dell'anestesia non ancora smaltiti avevano consentito al bambino di non accorgersi di nulla, nella seconda circostanza le reazioni sono state ben diverse: “Non è stata una bella esperienza per me e gli altri presenti, soprattutto non è stato facile tranquillizzare mio figlio, che era assai spaventato. Anche perché, dopo il primo episodio, i tecnici ci avevano garantito di aver provveduto a sostituire l’ascensore con uno funzionante. Fortuna che l'ascensore si fosse bloccato all'altezza del piano, al limite i tecnici avrebbero potuto forzare le porte. Ma se si fosse fermato tra un piano e l'altro?”.

Ma c’è dell’altro, come testimoniano le foto, ovvero l’alto livello di precarietà in cui versa il secondo ascensore, tra pareti lerce e neon scoperti e facilmente alla mercé dei vandali e, cosa ancor più grave, la totale assenza di un numero di emergenza all’interno. A parziale conforto, la estrema professionalità del personale medico: “Medici e infermieri sono stati straordinari, soprattutto in quel frangente. E sappiamo quanto sia difficile e logorante per loro lavorare durante questa emergenza”. Tuttavia, resta l’indignazione: “Inaccettabile doversi confrontare con questi disservizi in un ospedale così qualificato come il Riuniti, per di più in un reparto pediatrico”.