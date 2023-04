Ritrovato l’anziano scomparso a Cerignola: a notarlo alcuni ragazzi mentre vagava spaesato in periferia

Sospiro di sollievo, a Cerignola: poco fa, una pattuglia dei carabinieri ha ritrovato l'81enne Francesco Stramaglia, che questa mattina si era allontanato dalla sua abitazione facendo perdere le sue tracce.

L’anziano era stato notato da alcuni ragazzi, mentre vagava per strada. È stato quindi individuato in via Trinitapoli, alla periferia della città: era spaventato e spaesato, ma sostanzialmente in buone condizioni di salute.

L'anziano - che ha problemi di memoria – è stato sottoposto ad accertamenti. Di lui non si avevano più notizie dalle 7:30. I familiari avevano lanciato un appello sui social e sporto denuncia ed erano scattate le ricerche.