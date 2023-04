Sospiro di sollievo per Matteo: il 25enne scomparso è ricoverato all'ospedale di San Severo e sta bene

E' stato rintracciato all'ospedale di San Severo, il 25enne di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, Matteo del Puppo, di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri, sui Monti Dauni, nel Foggiano.

Il ragazzo, classe 1998, sarebbe in buone condizioni di salute, ma al momento non è chiaro come abbia raggiunto il nosocomio di San Severo, dove è attualmente ricoverato.

Rintracciato anche il suo fedele amico, un lupo cecoslovacco che si aggirava nei campi tra Pietramontecorvino e Castelnuovo della Daunia: sarebbe stata proprio la presenza dell'animale vagante, infatti, a far scattare l'allarme per la scomparsa del suo padrone.

Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.