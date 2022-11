Giovanni trovato senza vita: "Strappato agli affetti in modo ingiusto ed assurdo"

Drammatico epilogo per le ricerche del 79enne Giovanni Antonucci, ritrovato senza vita questa mattina (qui la vicenda), lungo la Statale 17, tra Foggia e Lucera. La famiglia dell'uomo, ringrazia quanti sono stati vicini nelle ricerche, con una parola o un pensiero di conforto.

"Purtroppo, il nostro caro Giovanni, non ce l’ha fatta. Strappato alla vita ed agli affetti in un modo così ingiusto ed assurdo. Grandissimo ed incolmabile è il dolore che lascia nei cuori di quanti gli vollero bene perché non vi può essere rassegnazione per una simile perdita", spiegano. "Gianni, così si faceva chiamare in modo affettuoso ed amichevole, era una persona buona, onesta, stimata da tutti, grande lavoratore e meraviglioso marito, padre e nonno amorevole".

"Non vi è dubbio che il suo ricordo, resterà indelebile nelle menti di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Ed è così che a nome di tutti i familiari ringraziamo ognuno di voi che, con un pensiero, una parola di conforto, ci avete sostenuto e supportato in queste ore difficili. Foggia è anche e soprattutto questo! Un ringraziamento doveroso e speciale va a tutti coloro che hanno diretto, eseguito e coadiuvato le ricerche", concludono.