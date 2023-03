Ritrovato il camper per gli screening cardiologici rubato a Cerignola, all'interno un biglietto: "Scusateci"

È stato ritrovato il camper per gli screening cardiologici rubato due notti fa, a Cerignola. Il mezzo - è apparentemente in buon condizioni generali, mentre è in corso l'inventario dell'attrezzatura interna per verificare eventuali ammanchi - è stato ritrovato quest'oggi, dai carabinieri, in via Vecchia Napoli, alla periferia della città.

Sul parabrezza del mezzo, i militari hanno ritrovato un eloquente bigliettino: "Scusateci", sintomo evidente del pentimento degli autori del gesto. L'accaduto, lo ricordiamo, aveva profondamente indignato la comunità cerignolana, mentre l'Arma dei carabinieri ha sin da subito messo in campo uomini e mezzi per battere palmo a palmo la città. Sull'accaduto, in particolare, si era duramente scagliata la vicesindaca Maria Dibisceglia: "È una vergogna indicibile e chi si è macchiato di questo reato dimostra di essere doppiamente osceno perché ha sottratto un bene altrui e perché ha privato centinaia di persone di un esame che spesso si rivela salvavita. Il disprezzo per questa gentaglia è comunque limitativo di ciò che in questo momento provo".

Il mezzo dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, infatti, era giunto in città per effettuare screening gratuiti in piazza Matteotti. Solo pochi giorni fa, un altro furto "eclatante" ha indignato la comunità ofantina: si tratta del furto registrato nella parrocchia del Cristo Re, dove ignoti hanno trafugato le offerte dei fedeli (circa 1000 euro), una statua del Bambin Gesù col suo prezioso abito e la corona dorata che cingeva la testa della statua del Cristo, mentre a Foggia ignoti hanno per due volte rubato (e poi fatto ritrovare) un mezzo dell'associazione umanitaria InterSos.