Ritrovato 'Liberino': l'anziano era scomparso lo scorso 2 ottobre

Terminano nel migliore dei modi le ricerche di Michele De Felice, detto 'Liberino', 88enne di Rodi Garganico, scomparso dalle 12 dello scorso 2 ottobre.

L'anziano è stato ritrovato poco fa, in un terreno a circa 500 metri dalla sua abitazione. L'area in questione rientra nel perimetro individuato e battuto dal dispositivo di carabinieri, vigili del fuoco e volontari che in questi giorni hanno battuto palmo a palmo le pertinenze della Strada Comunale della Croce, alla periferia della cittadina garganica.

Oltre ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia di scomparsa e avviato le indagini del caso, sul campo hanno operato una decina di uomini del 115 - vigili del fuoco del Distaccamento di Vico del Gargano e Manfredonia, con gli specialisti dei nuclei Tas, ovvero Topologia Applicata al Soccorso e Saf - Speleo-alpino-fluviale e volontari.

Benchè disidratato e spaventato, le condizioni dell'uomo non sono apparse preoccupanti. Immediato l'intervento di una ambulanza del 118 per valutare le condizioni dell'anziano. "Un plauso alle decine di uomini e donne di tutte le forze dell’ordine, della protezione civile e a tutti i volontari che hanno lavorato incessantemente da giorni senza mai perdere la speranza di poter dare questa splendida notizia", il commento dell'Amministrazione comunale.