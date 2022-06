Ritrovata Simonetta, la 29enne foggiana scomparsa a Milano

È stata ritrovata martedì pomeriggio, in piazza Oberdan, Simonetta, la ragazza di 29 anni di Foggia, che era scomparsa lo scorso 6 giugno a Milano. Quel pomeriggio, la giovane era uscita dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo e aveva fatto perdere le proprie tracce. La sorella Valentina aveva spiegato a MilanoToday che la donna "ha bisogno dei suoi farmaci" e che è "in cura ma da due settimane non si trova".

Nelle scorse ore, dopo oltre due settimane di attesa, la 29enne è stata rintracciata in zona Porta Venezia nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai militari in corso Buenos Aires, via Vitruvio e dintorni. Una volta identificata, Simonetta è stata assistita dai carabinieri fino all'arrivo dei sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza. La donna è poi stata accompagnata al pronto soccorso del Fatebenefratelli per essere visitata.