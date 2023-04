Ritrovata la campana di bronzo trafugata sul Gargano

Ritrovata la campana di bronzo trafugata alcuni giorni fa, dalla chiesa della Madre di Cristo, a Rignano Garganico.

Ad annunciare la lieta novella è il sindaco di Luigi Di Fiore, con il parroco don Santino Di Biase: "Con grande gioia vi comunichiamo che, grazie allo straordinario lavoro delle forze dell’ordine, alle preghiere dei fedeli e alla speranza di tutta la comunità mai perduta, è stata ritrovata la campana della chiesa della Madre di Cristo", spiegano.

"La campana ci verrà riconsegnata, in una cerimonia ufficiale, in programma domattina, dal questore di Foggia. Che torni presto, speriamo già l’11 aprile, giorno della Festa Patronale, di suonare per la Gloria di Dio in nome della nostra amata Madonna", concludono.

La Madonna di Cristo, protettrice dei campi per i cittadini di Rignano Garganico, viene celebrata con una festa il martedì dopo Pasqua in una processione che va dal paese alla Cappella rurale, situata a circa 6 km di distanza. Il culto della Madonna è molto sentito nel centro garganico e ha come importante riferimento per le liturgie proprio la Cappella a due navate dove è stato commesso il furto. Si tratta di una Cappella immersa negli ulivi che ha origini molto antiche: il primo documento storico in cui si fa cenno a questo edificio risale al 1176, all’epoca era inserita in uno dei tanti possedimenti dell’Abazia benedettina di San Giovanni in Lamis (ora convento di San Matteo).