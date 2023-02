Dopo la denuncia e il tam-tam mediatico, ritrovata l'auto Intersos: "C'è stato il lieto fine"

Rubata e fortunatamente ritrovata nel giro di poche ore l'auto di InterSos, organizzazione umanitaria internazionale operativa anche nel Foggiano.

La denuncia dell'avvenuto furto, e il tam-tam-social e mediatico che ne è derivato, ha portato i suoi frutti: nella serata di ieri, il mezzo - una Peugeot Bipper, di colore blu elettrico, con l'intera carrozzeria ricoperta dalla visibility del gruppo - è stato individuato in piazza Padre Pio, dove era stato regolarmente parcheggiato, forse abbandonato dagli stessi ladri. L'auto aveva il nottolino distrutto ed è stato necessario l'intervento di un meccanico specializzato per spostarlo.

Tirano un sospiro di sollievo, quindi, gli operatori InterSos: "Fortunatamente c'è stato il lieto fine", spiega a FoggiaToday Daniela, referente del progetto in città. "In queste ore, abbiamo registrato la vicinanza di tante associazioni e cittadini che hanno condiviso la nostra amarezza e indignazione. Dovremmo tornare in possesso dell'auto già il prossimo lunedì, per avviare le attività previste nei ghetti e nelle campagne del Foggiano". Il gruppo, infatti, porta avanti un progetto di assistenza socio sanitaria all'interno degli insediamenti informali della Capitanata.